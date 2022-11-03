Опозорила Карла III на всю страну: место принцессы Дианы могла занять другая

Первой супругой Карла III стала Диана Спенсер. Этот брак не принес ей счастья: «народная принцесса» была вынуждена мириться с неверностью мужа, влюбленного в Камиллу Паркер-Боулз. Однако была в жизни старшего сына Елизаветы II еще одна женщина.

Принимать знаки внимания со стороны наследника британского престола довелось Аманде Нэтчбулл. Королева, а также ее супруг, принц Филипп, одобряли эту кандидатуру на роль своей невестки. Летом 1979 года принц Чарльз (именно так именовали короля до его восхождения на трон) сделал предложение своей избраннице.

Каково же было удивление Чарльза, когда он получил решительный отказ. Нэтчбулл не побоялась опозорить будущего короля на всю страну и заявила, что больше всего на свете ценит собственную свободу, а потому не готова становиться членом монаршего семейства.

Впрочем, спустя время экс-возлюбленная принца со своей свободой все-таки рассталась. Она вышла замуж за бизнесмена Чарльза Эллингворта, которому родила троих сыновей.