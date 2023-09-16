Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова

Режиссер себя в обиду не давал.

Леонид Гайдай на дух не переносил Эльдара Рязанова. Можно подумать, что знаменитый режиссер ревновал коллегу к его успеху. Но у этой неприязни были и другие причины.

Мастер комедийного жанра придерживался невысокого мнения о творениях своего конкурента. Популярность рязановских картин он списывал на талант актеров, с которыми сотрудничал постановщик. Эльдар Александрович также не жаловал работы Гайдая. И не боялся озвучивать свое мнение при высшем руководстве.

Например, оценивая «Бриллиантовую руку» на одном из худсоветов, Рязанов опозорил Леонида Иовича едкими замечаниями. Киноделу не понравилась затянутость некоторых эпизодов, а также то, что игра Никулина никак не сочеталась с трюками.

Гайдай болезненно воспринял жесткую критику и буквально возненавидел своего оппонента. Лишь в 90-х страсти между киношниками улеглись. Легенда советского кинематографа признал, что порой замечания создателя «Иронии судьбы» были весьма дельными.