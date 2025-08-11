«Опошление классики»: у «Карнавальной ночи» есть вторая часть — и она получила такие низкие оценки, что это почти рекорд

«Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова — безусловный хит своего времени, который и сейчас многие с удовольствием пересматривают. Но знаете ли вы, что у нее есть вторая часть? Хотя правильнее будет назвать ее ремейком.

Новый фильм не снискал такой славы, зато почти установил рекорд по низким оценкам — 2,7 (довольно позорных) балла на «Кинопоиске». Для сравнения, у первой части рейтинг больше 8, и это уже о многом говорит.

«Карнавальная ночь 2» вышла в 2006 году и имела все шансы стать успешной — если бы режиссер вложил чуть больше сил. Во-первых, у истории уже был преданный фанатский контингент.

Во-вторых, актерский состав впечатляет: Сергей Безруков, Алена Бабенко, Сергей Маковецкий и даже Людмила Гурченко. Но, увы, порой на лицах этих звезд можно было прочитать полное непонимание того, что же здесь вообще происходит.

Карнавальная ночь — 50 лет спустя

Фильм почти полностью повторяет сюжет оригинала: празднования проходят в том же Доме Культуры, но теперь за всем следит господин Кабачков. Молодые Алена Крылатова и Денис Колечкин пытаются противостоять его сомнительным и беспринципным идеям.

Получилось настолько плохо, что зрители просто взбесились. Даже авторам шедевров не стоит трогать классические работы — риск превратить их в полный провал слишком велик.

Из редких плюсов — песня «Пять минут» в исполнении Бабенко и игра Инны Чуриковой, которую отметили критики. В остальном — бессвязный бред, в котором знаменитости водят хороводы, но нет ни интриги, ни настоящей постановки.

Не скажу, что это отвратительное кино, но когда сравниваешь с оригиналом понимаешь, что это "опошление" классики — сетуют рецензенты.

