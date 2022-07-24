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Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»

24 июля 2022 15:04
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»

Жалобы на сериал приходили десятками тысяч.

«Великолепный век» покорил зрителей яркими декорациями, красочными нарядами и многочисленными интригами внутри гарема, держащими в напряжении от начала и до конца серии. Ради такого эффекта создателям пришлось поступиться исторической достоверностью.

За это сценаристам досталось как от рядовых турков, так и от высокопоставленных деятелей, обвинявших сериал в попытке опорочить наследие страны в глазах молодежи. Жалобы на «Великолепный век» достигли отметки в 70 тысяч, что и послужило причиной дисклеймера в начале каждой серии.

Историки насчитали множество ошибок и несоответствий, но большинство жителей Турции возмутили две. Первая — погрязший в разборках гарема султан Сулейман. Даже наследники османской династии подчеркивали, что он провел большую часть жизни в военных походах и просто не имел времени на любовные утехи.

Второй возмутительной ошибкой турки посчитали наряды героинь. Мало того, что платья были выполнены на европейский манер, так их обладательницы, приверженки ислама, расхаживали на публике с глубоким декольте. И первый, и второй ход создатели оправдали просто: историческая правда не привлекла бы миллионы зрителей, от того ей пришлось пожертовавать.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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