Опорочили имя Жанны Фриске: вечер памяти закончился скандалом

В начале июля близкие люди Жанны Фриске традиционно отмечали ее день рождения. Они собрались на кладбище у могилы исполнительницы, а затем друзья певицы пришли на ужин к ее родителям. Кроме того, в этом году прошел и концерт в память о звезде. Правда, вечер закончился скандалом.

Организаторы устроили фестиваль песен Жанны. Но исполняли композиции не ее друзья, а певцы, со многими из которых она даже не была знакома. На сцене выступили Прохор Шаляпин, Анна Калашникова и Монокини. Причем, по информации светской журналистки Алены Жигаловой , за время на сцене и даже присутствие на мероприятии нужно было заплатить.

«5 тысяч за выступление и 1 тысяча за место в зале», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Также на фестивале организовали продажу духов с именем Фриске: приобрести флакон можно было за 1500 рублей. Из близких людей певицы событие посетили только пару друзей и ее отец Владимир. Но и они спешно покинули мероприятие. А фанаты в Сети подчеркнули, что таким фестивалем имя Жанны было просто опорочено.