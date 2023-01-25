Опомнился, но было поздно: этот актер посмел отказать самому Луи де Фюнесу

Французское кино подарило миру целую плеяду блистательных разноплановых актеров. Однако некоторые из них никогда не появлялись вместе в одной картине. Речь идет о таких мастодонтах французского кино как Луи де Фюнес и Пьер Ришар.

Пик славы «жандарма» пришелся на 70-е годы. В это же время карьера Ришара начала набирать серьезные обороты. Однажды Пьер получил предложение сыграть в сатирической комедии «Крылышко или ножка». Актер мог исполнить роль сына главного героя, но он отказался. Его не соблазнило даже то, что ключевого персонажа должен был сыграть Луи де Фюнес. В итоге роль перепала французскому комику Колюшу. Позднее Ришар сожалел о своем решении.

Спустя несколько лет, когда Пьер стал мировой знаменитостью, он задумал снять фильм, где хотел сыграть вместе с Луи де Фюнесом. Но тот был уже болен и при всем желании не смог бы принять участие в этом многообещающем проекте. Наверняка у де Фюнеса и Ришара получился бы непревзойденный комедийный дуэт, но об этом остается только мечтать.