Оплошали с известным актером: ляп в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» наконец-то найден

Комедия «Человек с бульвара Капуцинов» рассказывает историю о мистере Фесте в исполнении Андрея Миронова. Картина мгновенно стала культовой не только у себя на родине, однако лишь самые внимательные зрители смогли заметить, какую ошибку допустила создательница Алла Сурикова.

На протяжении всего фильма целеустремленный герой Миронова показывает жителям западных штатов фильмы Чарли Чаплина. Эксцентричные комедии сразу же находят отклик в суровых сердцах ковбоев, которые даже перевоспитываются благодаря увиденному. Однако в реальности такого никогда не могло произойти.

Дело в том, что сюжет ленты разворачивается в самом конце 19-го века, в 1890 году. Чаплин же снимал свои картины в начале 20-го, а родился лишь в 1889-м. И Миронов никогда не смог бы показать фильмы, которые еще не вышли, ведь их создатель только появился на свет.