Опешит каждый: от Ходченковой такой экстремальной выходки не ждали (фото)

Cветлана Ходченкова все реже появляется на съемочной площадке и все чаще — в спортзале. Актриса увлеклась воздушной акробатикой на пилоне и демонстрирует большие успехи.

Подробностями своих тренировок звезда экрана охотно делится с подписчиками в социальных сетях. Новый пост Ходченковой шокировал интернет-пользователей: такой экстремальной выходки от знаменитости не ждали.

Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена в поперечном шпагате: при этом она задрала ноги наверх, опираясь лишь на руки — одной артистка схватилась за пилон, а вторую опустила на пол.

Увидев, на что способна Ходченкова, поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями. «Ого, физподготовка на высоте», «Волочкова плачет сейчас», «Шикарно, талантливый человек талантлив во всем», «Вау, вот это растяжка», — подметили фолловеры знаменитости в комментариях.