Опередили на 39 лет: как СССР превзошел Америку в порочности на экране

Отношение к голливудскому кинопродукту как в советское время, так и сегодня носит пренебрежительный характер среди отечественных зрителей. Американцев постоянно упрекают в бездуховности и порочности, хотя все не так просто.

Оказывается, российские создатели в откровенности опередили заокеанских соперников на десятилетия.

«В то, что первая [обнаженная] блондинка без всего появилась у них только в 1969 году, через 5 лет после англичан, 18 после шведов и аж 39 после нас (довженкина «Земля» — да, мы первопроходцы), поверить трудно до сих пор», — писал Денис Горелов в книге «Игра в пустяки ».

Еще сложнее поверить в то, отмечал медиакритик, что Мэрилин Монро ни разу не снялась голой в кино. Тем не менее, в глазах советских деятелей все американское было злом и не подлежало показу на широких экранах.

Кроме того, денег на покупку крупнобюджетных фильмов у советских прокатчиков не было, и в кинотеатрах появлялись лишь самые дешевые голливудские произведения.