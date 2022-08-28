Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Опередили на 39 лет: как СССР превзошел Америку в порочности на экране

Опередили на 39 лет: как СССР превзошел Америку в порочности на экране

28 августа 2022 16:30
Опередили на 39 лет: как СССР превзошел Америку в порочности на экране

Россияне во многом были первопроходцами.

Отношение к голливудскому кинопродукту как в советское время, так и сегодня носит пренебрежительный характер среди отечественных зрителей. Американцев постоянно упрекают в бездуховности и порочности, хотя все не так просто.

Оказывается, российские создатели в откровенности опередили заокеанских соперников на десятилетия.

«В то, что первая [обнаженная] блондинка без всего появилась у них только в 1969 году, через 5 лет после англичан, 18 после шведов и аж 39 после нас (довженкина «Земля» — да, мы первопроходцы), поверить трудно до сих пор», — писал Денис Горелов в книге «Игра в пустяки».

Еще сложнее поверить в то, отмечал медиакритик, что Мэрилин Монро ни разу не снялась голой в кино. Тем не менее, в глазах советских деятелей все американское было злом и не подлежало показу на широких экранах.

Кроме того, денег на покупку крупнобюджетных фильмов у советских прокатчиков не было, и в кинотеатрах появлялись лишь самые дешевые голливудские произведения.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
8 комментариев
Related video