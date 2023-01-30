Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оператор ЧПУ, живущий с родителями: гляньте на самого успешного в мире тиктокера

Оператор ЧПУ, живущий с родителями: гляньте на самого успешного в мире тиктокера

30 января 2023 19:30
Оператор ЧПУ, живущий с родителями: гляньте на самого успешного в мире тиктокера

Слава обрушилась внезапно.

Благодаря развитым технологиям и соцсетям сегодня появляется все больше профессий. Многие пользователи Сети облюбовали TikTok и сделали площадку местом основной работы. Некоторым даже удалось построить оглушительную блогерскую карьеру.

Так, 22-летний итальянец Хабане Хаби Лейм стал одним из самых популярных тиктокеров в мире. До пандемии он работал оператором станка с ЧПУ, но из-за кризиса ему пришлось уволиться. Чтобы чем-то себя занять, Хабане стал снимать видеоролики, изобличающие глупые и бесполезные лайфхаки.

Харизматичный Лейм, обладающий специфическим юмором, смог за несколько месяцев собрать многомиллионную армию поклонников. И это было только начало. Сегодня у Хабане больше 154 миллионов подписчиков в TikTok, и их число неуклонно растет. Гонорары Лейма можно назвать баснословными. За один пост он способен заработать от 4 до 7 миллионов рублей. Несмотря на сумасшедшие доходы, Хабане живет вместе с родителями и делит одну комнату с братом. Там же он и снимает свои ролики. Примечательно, что Лейм никогда не накручивал подписчиков и лайки, а это делает его случай феноменальным.

Фото: EastNews, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video