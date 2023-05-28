«Операция "Ы"» пропала с советских экранов на долгие годы: о ней забыли не просто так

Премьера комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» состоялась в 1965 году. В кинотеатрах ее посмотрело рекордное число зрителей: всего за сезон фильм показали больше 70 млн раз. Затем с больших экранов лента перекочевала на ТВ и стала постоянной участницей телеэфиров. Так продолжалось и в 70-е годы, а вот в следующем десятилетии картина просто пропала из сетки вещания. Вновь показывать ее начали только в 1987 году.

Автор Дзен-канала «kin0guru » нашел этому явлению несколько объяснений. Во-первых, цензоры могли ополчиться против фильма, в котором Наталья Селезнева щеголяла в бикини. А во-вторых, как раз в те годы вышла другая комедия Гайдая «Кавказская пленница», также ставшая очень популярной. И вот ее как раз и крутили по ТВ каждый год. Таким образом, зрители все равно традиционно видели Шурика на экранах — только в другой истории.