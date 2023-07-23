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Киноафиша Статьи «Операция "Ы"» должна была закончиться трагедией: Гайдай пощадил зрителей

«Операция "Ы"» должна была закончиться трагедией: Гайдай пощадил зрителей

23 июля 2023 19:45
«Операция

Это была бы уже не комедия.

Картина «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», как все помнят, состоит из трех разных новелл, объединенных главным героем. Часть «Наваждение» о подготовке к экзаменам считается самой легкой и романтичной, а особенно всех порадовала счастливая концовка.

Но вариант, дошедший до зрителей, является измененным. Гайдай задумывал совсем другой финал, куда более грустный. По сценарию Лида и Шурик прощаются у окна, затем целуются. Дальше по задумке Леонида Иовича должна была следовать вот такая сцена.

Утром герои снова оказываются в одном трамвае, но они так погружены в свои конспекты, что даже не видят друг друга. Вот такой печальный финал этой трогательной лавстори.

Неизвестно, по какой причине Гайдай изменил концовку. Возможно, режиссер посчитал, что сцена занимает лишний хронометраж. Или он просто пощадил зрителей и сделал хэппи-энд в духе романтической комедии. Сегодня трудно представить альтернативный финал «Наваждения», ведь он превращает эту легкую историю в настоящую драму.

«Операция "Ы"» должна была закончиться трагедией: Гайдай пощадил зрителей
Фото: Кадры из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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