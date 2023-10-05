Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису

Михаил Жонин сыграл немало ярких ролей, но больше всего запомнился зрителям по сериалу «Пес». Там актер сыграл главного антагониста, опера Гнездилова. Чудаковатый герой так понравился зрителям, что уже со второго сезона его экранное время сильно увеличили.

Артист всего себя отдает работе — именно на ней он и познакомился с красавицей-женой. Его супруга Юлия Перенчук является востребованной актрисой дубляжа. Она подарила свой голос многим персонажам мультфильмов и зарубежных сериалов. Михаила она встретила во время работы над «Великолепным веком».

Юлия озвучивала наложницу Роксолану, а Жонин — султана Сулеймана. У актеров завязался служебный роман, который перерос в долгие и прочные отношения. Супруги вместе уже более десяти лет и живут душа в душу. Хотя артисты не любят распространяться о личной жизни, ни одного скандала за ними не замечено.