Опасный период: вот какой знак Зодиака Луна меняет кардинально

С давних пор спутница Земли окружена мистическим ореолом. Луне посвящено множество стихотворений, песен, музыкальных композиций, в которых авторы стремились передать, какое воздействие оказывает она на человека. Конечно, писатели, поэты, композиторы и прочие творческие личности рассматривали эту тему с художественного ракурса. Астрологи же смотрят на Луну и ее влияние на разные знаки зодиака с профессиональной точки зрения. Рассказываем, на какого представителя зодиакального круга спутница Земли воздействует сильнее всего и на каких сферах его жизни это сказывается.

Весы

По словам астрологов, Весы сильнее всего подвержены влиянию ночного светила. В разные периоды Луна способна оказывать неодинаковое воздействие на представителей воздушной стихии. Специалисты советуют им обращать внимание на то, в какой фазе сейчас находится небесное тело, чтобы не наломать дров.

Когда наступает полнолуние, уроженцы этого знака превращаются в экстрасенсов. Их шестое чувство обостряется до предела и позволяет им предвидеть значимые события. Астрологи предупреждают: если в период полной луны представители знака дают вам какой-то совет, лучше прислушаться к их словам.

Растущая Луна сказывается на Весах особенно сильно.

В этот период они становятся настоящими шопоголиками, даже если до этого заглядывали в магазины только по острой необходимости. Зато в полнолуние в уроженцах знака просыпается страсть к импульсивным и дорогостоящим покупкам.

Лучше всего в этот лунный период не отправлять Весов по магазинам в одиночестве - вернутся без необходимых продуктов и вещей, зато с полными пакетами совершенно ненужных, но, чего уж греха таить, милых безделушек. Ведь представители воздушной стихии - настоящие эстеты и ценят красоту.

Зато когда Луна идет на убыль, Весы приходят в ужас, подсчитывая свои траты. У них не укладывается в голове, как можно было спустить столько денег на какие-то статуэтки, вазочки и прочие симпатичные, но абсолютно необязательные финтифлюшки. А в следующее полнолуние снова отправляются за покупками…

Убывающая Луна воздействует на Весов умиротворяюще.

Представители знака становятся спокойными, расслабленными, мягкими. Это время они предпочитают проводить дома, в окружении близких людей, за любимыми занятиями. Это период размышлений, созерцания, отдыха.