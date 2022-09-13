Опасный человек: поразитесь, за какой талант Римму Маркову взяли в «Родню»

Конкуренция в российском кино всегда была довольно серьезной. Актрисы похожих типажей недолюбливали друг друга, подозревая в «краже» ролей. Однако таким образом отношения складывались не у всех звезд. Например, артистки Нонна Мордюкова и Римма Маркова не только дружили в жизни, но и помогали друг другу в работе.

Маркова еще на пробах узнавала, не будет ли проходить кастинг ее подруга. Если актриса понимала, что Мордюкова очень хочет получить данную роль, она сразу уступала ей. К тому же Римма Маркова ненавидела пробы.

Одолжение подруге сделала и Мордюкова. Снимаясь у Никиты Михалкова в фильме «Родня», она ежедневно рассказывала режиссеру о талантливой Римме. Терпение постановщика лопнуло, когда Нонна упомянула, что Маркова владеет приемами карате. Расхохотавшись, он согласился познакомиться с такой опасной звездой и дать ей роль в «Родне», но с одним условием: она должна будет показать элементы боевого искусства в кадре. За этот талант Маркову и взяли в картину.