Опасные килограммы: чем обернулась для знаменитостей гонка за «идеальным весом»

Для знаменитостей особенно важно выглядеть на все сто, но только в том случае если речь идет не об отметке на весах. Погоня за стройностью для многих медийных персон обернулась большой бедой.

Из-за жестких диет здоровье любого человека может серьезно пострадать. В качестве примера можно привести историю юмориста Романа Трахтенберга. Артист был готов на все, лишь бы избавиться от ненавистных ему лишних килограммов. Своей цели он достиг, но заплатить за это ему пришлось слишком высокую цену.

Всего за три месяца шоумен сбросил порядка 40 килограммов. После этого он начал жаловаться на свое самочувствие. Во время записи одной из программ знаменитости стало плохо, но прибегать к помощи врачей он не захотел. А потом — стало поздно. В машине скорой помощи Трахтенберг скончался от инфаркта, причиной которого могло стать резкое похудение.

Не удалось избежать трагедии и участнице шоу «Взвешенные и счастливые» Евгении Мостовенко. Изначально ее вес составлял 130 кило, из них скинуть удалось 36, на что знаменитости потребовался один год. Спустя пару лет со звездой реалити случилось несчастье: она скончалась от инсульта.