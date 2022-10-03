Опасны в ревности: астрологи призвали остерегаться мужчин представителей этих знаков Зодиака

Еще не так давно считалось, что ревность - самое яркое проявление любви. Однако в последние годы психологи в один голос твердят, что постоянные и беспочвенные подозрения свидетельствуют вовсе не о сильных чувствах, а о проблемах с самооценкой. Порой ревнивцы видят намек на измену даже в самых невинных вещах и устраивают своей второй половинке настоящий ад на земле. Отношений с излишне подозрительным мужчиной можно избежать, взглянув на его дату рождения. По мнению астрологов, некоторые знаки сильнее остальных подвержены безумной ревности.

Овен

У мужчин, рожденных под огненным знаком, кровь может закипеть от ревности едва ли не в любой момент. Даже взгляд незнакомца на улице, брошенный на его партнершу, способен довести Овна до белого каления. Богатое воображение мгновенно нарисует ему сцены измены во всех подробностях. Именно этот знак в порыве ревности может легко дойти до рукоприкладства.

Поэтому астрологи предупреждают избранниц Овна о том, что он может быть опасен.

Лев

Гордый и властный Лев тоже может устроить сцену ревности. Сама мысль о том, что ему, такому прекрасному и талантливому, можно изменить, причиняет уроженцу знака немыслимую боль. Мужчина-представитель огненной стихии распаляется от любой мелочи и закатывает партнерше грандиозный скандал, который может закончиться и битьем посуды, и выбрасыванием вещей с балкона.

Итальянские страсти, которые обожает Лев, придутся по нраву далеко не каждой женщине.

Скорпион

Представители водного знака на вид холодные и сдержанные. Однако в тихом омуте, как известно, черти водятся, да еще какие. Когда Скорпион подозревает любимую женщину в измене, он выплескивает свои негативные эмоции наружу. К счастью, поднимать руку на партнершу уроженец этого знака не станет, а вот посуде и мебели достается очень сильно.

Как правило, страдают вещи и предметы, которые связаны со второй половинкой - супружеская кровать, подарки и памятные сувениры.

Рыбы

Все знают, что Рыбы очень эмоциональны. Поэтому мужчины, рожденные под водным знаком, не понаслышке знают, что такое сильная ревность. Они долго мучаются подозрениями, как правило, надуманными и необоснованными, а затем в какой-то момент обрушивают шквал своих эмоций на партнершу. Вторая половинка может до последнего не подозревать о том, что ее в чем-то заподозрили.