Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали

12 декабря – день рождения актёра Виталия Соломина. Для миллионов зрителей он навсегда остался обаятельным доктором Ватсоном из советского «Шерлока Холмса».

Его герой всегда приходил на помощь Холмсу, но в одной реальной истории на съёмочной площадке помощь понадобилась самому Соломину. Речь идёт об опасном курьёзе, который мог закончиться настоящей трагедией.

Опасная ситуация возникла во время съёмок эпизода, в котором подручные коварного профессора Мориарти устраивают поджог в знаменитой квартире на Бейкер-стрит. А Ватсон, проявляя храбрость, бросается тушить разгорающийся огонь.

Чтобы снять этот эффектный момент, на пустыре за павильонами «Ленфильма» построили картонные декорации интерьеров. Проблема началась тогда, когда пиротехники всё подготовили и дали отмашку. Виталий Соломин, как того требовала сцена, решительно ринулся в «горящее» помещение.

Но то, что произошло дальше, повергло всю съёмочную группу в шок: огонь вспыхнул с неожиданной силой и скоростью, мгновенно охватив хлипкие декорации. Ситуацию усугубил досадный сбой – пожарные, которые всегда дежурят на таких съёмках, немного задержались с подачей воды.

На несколько мгновений актёр оказался в самой настоящей огненной ловушке. К счастью, обошлось. Виталию Соломину невероятно повезло: он выбрался из пекла практически невредимым, отделавшись лишь немного опалёнными волосами.

