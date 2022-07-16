Опасно показывать детям: американцев возмутил советский мультфильм

Советские зрители не обращали внимания на один важный нюанс.

«Ну, погоди!» и «Вовка в тридевятом царстве» — классика советской мультипликации, к которой у иностранных зрителей появились претензии. Американцы, увидев оба мультфильма, возмутились отсутствию на экране предупреждения о вреде курения.

В первом произведение много курит Волк, но для советского времени это был классический способ, чтобы показать детям на экране отрицательного персонажа. Тем не менее, современным иностранцам сигареты в кадре не пришлись по душе.

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Еще больше удивления у них вызвала сцена с топкой русской печки. Стоило Вовке достать спичку, как зрители не сдержали эмоций.