Опасно для жизни: советские модницы ради внимания мужчин готовы были на все

Дефицит бьюти-средств никогда не был помехой для советских красавиц. Ради привлекательности и внимания мужчин женщины использовали подручные средства, которые современным дамам покажутся дикостью.

С подачи кинодив Мэрилин Монро и Брижит Бардо на весь мир распространилась мода на блондинок. Чтобы достичь платинового оттенка волос, девушки использовали пергидроль, то есть концентрированную перекись водорода. Советских барышень не останавливало то, что такое средство было жутко вредно для их здоровья. Но в 60-е других способов превращения в блондинку просто не существовало, ведь краску завезли в СССР в 70-х.

Но это далеко не самый дикий бьюти-лайфхак советских времен. Многие женщины соскребали фосфор с елочных игрушек, чтобы добавить его в тени для век. Так их глаза светились в темноте, как у Дракулы. А после химической завивки некоторые красавицы покрывали свои локоны жирным кремом, чтобы сохранить эффект мокрых волос хотя бы на сутки.