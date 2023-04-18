Опасно для здоровья: почему на самом деле нельзя пить много воды

Одно их основных правил здорового образа жизни — поддержание водного баланса. Специалисты со всего мира настоятельно рекомендуют не отказываться от простой воды, однако некоторые уверяют, что пить ее нужно как можно больше. На самом деле превышение нормы может нанести не меньший вред, чем ее полное отсутствие.

Как оказалось, слишком большое количество воды негативно сказывается на организме. У человека повышается давление, и его мучают головные боли. Помимо этого, могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом, ведь вода разбавляет желудочный сок. Также она разжижает и кровь, что приводит к сонливости, головокружениям и потери сознания.

Рассчитать необходимое количество воды, как пишет портал Wday , можно по универсальной формуле. По данным диетологов, на один килограмм веса человека нужно выпивать в день 30 миллилитров воды. Таким образом, человек весом 80 килограммов должен в день выпивать 2,4 литра воды, чтобы избежать проблем со здоровьем.