Опасно для кармана: у людей этих 3 знаков Зодиака категорически нельзя брать в долг

Астрологи рассказали, к каким знакам лучше никогда не обращаться по денежным вопросам.

В жизни всякое случается - бывает, что деньги нужны настолько срочно, что даже кредит не успеваешь взять. Тогда-то на помощь приходят родственники, друзья и партнеры, которые готовы одолжить нужную сумму. Кто-то может предоставить денежные средства “под честное слово” и не ждет, что они вернутся уже на следующий день, а кто-то в лучших традициях ростовщиков начинает трясти долг через минуту после займа. Астрологи выяснили, под какими знаками рождаются представители второго типа людей - с ними категорически нельзя иметь дела, когда речь идет о деньгах.

Овен

Представители огненного знака с удовольствием представят вам деньги в долг. А потом будут с таким же удовольствием пытать вас, выясняя, когда же вы соизволите вернуть его кровные. Даже если у вас хватило здравого смысла составить расписку, в которой четко обозначены дедлайны, Овен, и глазом не моргнув, заявит, что никакие бумажки его не интересуют… Ну, кроме купюр, разумеется.

Уроженцы этого знака способны кого угодно вывести из себя бесконечными расспросами на тему “А когда отдашь?”

Проще никогда не занимать у них денег - нервы целее будут и первые седые волосы не появятся.

Дева

Дева скрупулезно записывает все расходы, поэтому будьте уверены - ее внутренний бухгалтер обязательно внесет выданный займ в графу под названием “Важно”. Кроме того, представитель земного знака обязательно составит договор, в котором нужно особенно внимательно читать то, что написано мелким шрифтом.

В обратном случае не удивляйтесь, что за каждый просроченный день Дева будет начислять пени, а потом всплывет еще какой-нибудь пункт вроде “Проценты увеличиваются вдвое, если вы не вернете долг до новолуния”.

Словом, опасно у Девы деньги занимать - потом не рассчитаетесь.

Козерог

Уроженец земного знака всегда примет вас с распростертыми объятиями, угостит чаем с плюшками, охотно даст в долг необходимую сумму и еще сверху немного положит, чтобы наверняка хватило. Однако на этом сказка заканчивается. В то мгновение, когда деньги оказываются у вас в руках, в голове у Козерога включается таймер, который отсчитывает время до дня возврата долга.

И представитель знака будет оповещать вас с завидным упорством: “Верните долг через 3 дня 10 часов 28 минут 5 секунд”.

Если не хотите, чтобы Козерог свел вас с ума своими напоминалками - не занимайте у него денег.