Опаснее Джека-потрошителя: о британской отравительнице боятся снимать кино

Испокон веков сложилось так, что маньяками становились преимущественно мужчины. Но, конечно, бывали и исключения. Яркий тому пример — британка Кристиана Эдмундс, которой мог поаплодировать сам Джек-потрошитель.

Женщина орудовала в XIX веке, и на ее счету порядка 60 жертв. Действовала Эдмундс весьма нетривиально — травила людей с помощью шоколада. Для этого Кристиана приобрела в аптеке яд под предлогом избавиться от кошек, которые забреди в ее огород.

Сначала Эдмундс хотела расправиться со своей соперницей. Ей была жена доктора, в которого Кристиана влюбилась без памяти. Она сдобрила ядом шоколад и отправила угощение противнице. Чтобы отвести от себя подозрения, Эдмундс раздала остатки десерта другим людям.

В итоге скончался один ребенок, а остальные многочисленные жертвы серьезно заболели. Вину Кристианы удалось доказать, и ее приговорили к пожизненному сроку. Остаток дней Эдмундс провела в сумасшедшем доме.

Эта история, безусловно, достойна экранизации. Однако режиссеры боятся, что выходка британки вдохновит зрителей на нечто подобное, и отказываются брать на себя такую ответственность.