Опасен для детей и взрослых: странно, что этот советский мультфильм до сих пор не запретили

Советская мультипликация отличается не только изобретательной рисовкой, но и весьма сложными и серьезными темами, которые в произведениях поднимают авторы. И в некоторых случаях картины оказываются настолько тяжелыми, что могут привести к травме как детей, так и взрослых.

Один из таких примеров — мультфильм Владимира Полковникова «Пингвины». Лента рассказывает о птице, которая высиживает свое яйцо. Но однажды главный герой просит своего приятеля приглядеть за неродившимся ребенком, но тот упускает его в воду. Стыдясь случившегося, виновник заменяет яйцо на камень, а главный герой, ни о чем не подозревая, продолжает его высиживать.

Пингвин искренне верит, что совсем скоро его птенец вылупится. И берет любимое яйцо вместе с собой в сезонную миграцию. Но тяжелый камень не дает ему плыть вместе с другими птицами. И пингвин уходит на дно, до последнего считая, что заботится о своем птенце.

Как уверены пользователи Сети, настолько драматичный сюжет детского мультфильма может привести к вполне серьезной травме. Творение Полковникова не оставляет никого равнодушным, но единственная реакция зрителей — слезы.

«Вот запрет „Пингвинов“ поддерживаю обеими руками: создатели явно имели садистские наклонности», «Как только мы после этих мультиков людьми выросли?», «„Пингвины“ действительно очень тяжелый мульт, такая давящая безнадега...», «Травма на всю жизнь»,

— считают зрители.