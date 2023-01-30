Опасался советского правосудия? Какую тайну 33 года скрывал Данелия

Когда Георгий Данелия взялся экранизировать «Приключения Гекльберри Финна», он столкнулся с валом проблем. Если на роль реки Миссисипи вполне подходили Днепр и Западная Двина, то чернокожего актера на роль Джима взять было неоткуда.

Джима для картины «Совсем пропащий» нашли в РУДН. Студент Феликс Имокуэде идеально вписался в образ и был бы сразу утвержден, если бы не одно но. Феликс происходил из Нигерии — страны, принадлежавшей к враждебному на тот момент капиталистическому лагерю. Данелии на худсовете пришлось соврать, что Имокуэде сын коммунистов, которые поднимают народ на борьбу с эксплуататорами. Каково же было удивление режиссера, когда он узнал, чем на самом деле занимается отец актера-дебютанта.

Как 33 года спустя рассказал сам Данелия в книге «Тостуемый пьет до дна», все на площадке тайно сочувствовали бедному африканскому студенту. Как бы в подтверждение их переживаний, Феликс почти ничего не тратил на обед в столовой. Через неделю выяснилось, что отец Феликса — нигерийский миллионер, который владеет железными дорогами. Он даже предлагал купить хорошее и безопасное судно, узнав, что часть съемок пройдет на корабле. Но Данелия и без него нашел добротный корабль. И строго запретил новоявленному Джиму распространяться об отце и его бизнесе в недружественной стране.