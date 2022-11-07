Опального принца Гарри поставили на место: слезы перед публикой не помогли

В британской прессе продолжаются обсуждения будущей автобиографии принца Гарри, которая должна выйти в следующем январе. Уже известно, что мемуары получат название «Запасной». И такой выбор заглавия вызвал среди британцев бурное негодование.

Королевский комментатор Ричард Иден заявил, что подобным образом Гарри просто пытается вызвать жалость и привлечь внимание к собственному тяжелому положению. Однако эксперт напомнил, что принц родился в обеспеченной семье, со множеством привилегий, поэтому такие «слезы перед публикой» не имеют никаких оснований, пишет Daily Express.

Ожидалось, что мемуары появятся на книжных полках этой осенью, но с выходом книги произошла задержка. По слухам, дата была перенесена в знак уважения к смерти королевы, и в издание сейчас вносятся изменения. На какие откровения рискнет пойти опальный принц, пока не известно, однако, вероятно, в книге могут быть разоблачения, которые нанесут ущерб британской монархии и Карлу III.