Оно того не стоило: честное фото лица Волочковой после уколов красоты вызывает недоумение

Анастасия Волочкова долго держалась, но все же последовала примеру многих звезд шоу-бизнеса. Балерина решилась на популярную косметологическую процедуру и не посчитала нужным скрывать это от поклонников.

Видео из кабинета врача прима Большого театра опубликовала в социальных сетях. Танцовщица подчеркнула, что прежде никогда не делала уколы красоты, поскольку ей повезло с генетикой. Но теперь знаменитость пополнила ряды тех, кто попробовал омолодиться при помощи инъекций.

Балерина показала честные кадры после процедуры, но восторженных комментариев не дождалась. Интернет-пользователи пришли в недоумение от увиденного и отметили, что волшебного преображения не случилось. Привлекательной артистка так и не стала.