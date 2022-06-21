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Онлайн-марафон аукнулся: неприглядный поступок Собчак разоблачили

21 июня 2022 18:00
Онлайн-марафон аукнулся: неприглядный поступок Собчак разоблачили

Поклонники не доверяют знаменитой телеведущей.

Екатерина Гордон раскритиковала онлайн-марафон Ксении Собчак. Подробностями правозащитница поделилась в личном Telegram-канале «Президент Гордон».

По словам знаменитости, после скандального интервью телеведущей с Еленой Блиновской, она сама решила попытаться построить собственный обучающий бизнес. Супруга Константина Богомолова запустила авторский курс «Метод Собчак», в рамках которого, например, предложила всем желающим приобрести VIP-пакет стоимостью 600 000 рублей. В эти деньги, как уверяет телеведущая, входит не только личное общение с ней и приватные диалоги в мессенджерах, но и доступ к чату вакансий, а также к закрытому клубу «Друзья Собчак». Однако телеведущая не смогла справиться с поставленной задачей, из-за чего фанаты даже обратились в Следственный комитет.

Как утверждает Гордон, группа недовольных уже написала бумагу на имя Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета РФ, с просьбой проверить Собчак и ее предложение. По мнению авторов письма, в действиях телеведущей можно увидеть признаки «мошенничества», так как часть поклонников приобрела билеты на авторский курс, но ничего не получила взамен.

Сама Ксения Собчак пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию и публичные обвинения в мошенничестве.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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