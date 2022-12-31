Онкология и потеря интереса к жизни: как уходила ведущая шоу «Музыкальный киоск»

Для Элеоноры Беляевой передача «Музыкальный киоск» стала неотъемлемой частью ее жизни, ведь женщина более 30 лет появлялась на экранах советских телевизоров, рассказывая о музыкальных новинках и бессмертной классике.

Статная интеллигентная женщина с невероятной выдержкой могла найти подход к любому гостю.

Её характер сформировался под давлением жизненных обстоятельств. В молодости девушка должна была стать оперной певицей, но в один день потеряла голос. Одновременно с этим она переживала развод с мужем, и все эти навалившиеся трудности закалили будущую звезду телеэкранов.

Однако в конце концов Элеонора устала бороться. После ухода из популярной передачи она утратила былой интерес к жизни. Ситуацию усугубил и страшный диагноз — рак. Женщина смогла с ним справиться, но после этого стала затворницей, а в 2015 году всех поразила новость о ее смерти.