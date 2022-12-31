Онкология и потеря интереса к жизни: как уходила ведущая шоу «Музыкальный киоск»
Стальная леди сдалась.
Для Элеоноры Беляевой передача «Музыкальный киоск» стала неотъемлемой частью ее жизни, ведь женщина более 30 лет появлялась на экранах советских телевизоров, рассказывая о музыкальных новинках и бессмертной классике.
Статная интеллигентная женщина с невероятной выдержкой могла найти подход к любому гостю.
Её характер сформировался под давлением жизненных обстоятельств. В молодости девушка должна была стать оперной певицей, но в один день потеряла голос. Одновременно с этим она переживала развод с мужем, и все эти навалившиеся трудности закалили будущую звезду телеэкранов.
Однако в конце концов Элеонора устала бороться. После ухода из популярной передачи она утратила былой интерес к жизни. Ситуацию усугубил и страшный диагноз — рак. Женщина смогла с ним справиться, но после этого стала затворницей, а в 2015 году всех поразила новость о ее смерти.