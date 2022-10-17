Онкобольному Валентину Юдашкину 59 лет: ахнете, увидев его сейчас (фото)

Валентин Юдашкин крайне редко появляется на публике. Всему виной состояние здоровья именитого кутюрье. Вот уже более пяти лет он борется с тяжелым онкологическим диагнозом.

Изредка снимками знаменитости в социальных сетях делится его жена Марина Юдашкина. Вот и теперь она порадовала интернет-пользователей новой фотографией своего возлюбленного, причем сделала это не без веского повода.

Дело в том, что 14 октября Юдашкину исполнилось 69 лет. Супруга трогательно поздравила его с этим событием. В подписи к фотографии модельера она призналась в любви к имениннику и пообещала всегда быть рядом с ним.

Между тем фанаты не только присоединились к поздравлению, но и обсудили внешность звезды. Многие посчитали, что Юдашкину заметно лучше. «Мне кажется, болезнь отступила от маэстро, здоровья всем вам», — подметил один из фолловеров.