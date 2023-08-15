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Киноафиша Статьи Онкобольная Симонова из «Афони» снялась без макияжа: фото разобьет ваше сердце

Онкобольная Симонова из «Афони» снялась без макияжа: фото разобьет ваше сердце

15 августа 2023 13:15
Онкобольная Симонова из «Афони» снялась без макияжа: фото разобьет ваше сердце

Актрису не сразу узнали.

Хрупкая и утонченная Евгения Симонова осталась в памяти советских зрителей в образе неподражаемой принцессы из «Обыкновенного чуда». Но прославила ее еще более ранняя картина — лирическая мелодрама Георгия Данелии «Афоня». В ленте красавица Симонова сыграла роль медсестры Кати Снегиревой.

С этого фильма и началась звездная карьера актрисы. Сейчас на счету 68-летней звезды более 80 проектов. Она активно снимается по сей день, несмотря на проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у Симоновой обнаружили онкологическое заболевание. Ей пришлось перенести операцию по удалению части легкого и длительную реабилитацию.

Изнурительное лечение, а также годы не могли не сказаться на внешности советской «принцессы». Сейчас она максимально далека от своих экранных образов в молодости. Если в кино гримеры еще маскируют внешность Симоновой, избавляя от отеков, складок и морщин на коже, то на кадрах коллег она смотрится совсем по-другому.

На днях честным фото с актрисой в Сети поделилась Александра Урсуляк. И некоторые комментаторы с горечью пришли к выводу, что звезда советского кино выглядит плачевно: исхудавшей и постаревшей.

Онкобольная Симонова из «Афони» снялась без макияжа: фото разобьет ваше сердце
Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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