Они заслуживают второй шанс: отмененные сериалы от Нетфликса, которым точно нужен перезапуск

Во многих случаях на современном телевидении все происходит довольно логично — если шоу находит успех у зрителя, с вероятностью в почти 100% оно получит как минимум еще один сезон (при условии, что изначально оно не планировалось как мини-сериал).
Однако справедливость тоже торжествует далеко не всегда — так, например, некоторые сериалы, сюжет которых уже давно зашел в тупик, продолжают снимать сезон за сезоном, а новые и действительно интересные истории рубят на корню. В этой подборке рассказываем о некоторых созданных Нетфликсом шоу, которые закрыли слишком рано — и которым теперь точно нужен перезапуск.
«Лига Октября» (2020)
Снятый по мотивам одноименного комикса, сериал получил в основном негативные отзывы, которые указывали на неспособность создателей сочетать жанры готического хоррора, боевика и подростковой драмы. Очевидно, Нетфликс поддался давлению и закрыл шоу после первого сезона — но тем, кто смотрел «Лигу Октября» или читал комикс, и так понятно, что проблема была совсем не в оригинальной истории. Перезапуск мог бы стать экранизацией, которая четко следует сюжету без отклонений в сторону или фокуса на чем-то совсем постороннем — тогда шоу могло бы продолжаться как минимум пару сезонов.
«Камеры моего сердца» (2019)
Сюжет сериала потенциально мог заинтересовать большую аудиторию — в «Камерах моего сердца» действие разворачивается вокруг девушки, которая пытается выяснить, что произошло с предыдущей владелицей пересаженного ей сердца. Постепенно триллер превращался в психологический хоррор, а потому задавал хороший тон потенциальному второму сезону, но отзывы «Камеры моего сердца» получили смешанные — а потому Нетфликс и закрыл сериал. Перезапуск нашел бы больший успех, если бы больше сконцентрировался на исследовании главной героини самой себя, а также деталях ее собственного расследования.
«Нерегулярные части» (2021)
Детективный сериал в свое время предложил зрителю необычный взгляд на историю о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне — в этом случае действие разворачивается в Лондоне XIX века вокруг уличных подростков, которых Холмс и Уотсон нанимают в качестве помощников в их расследованиях. Однако все оказывается совсем не так, как в оригинальных рассказах, а великий сыщик и его лучший друг превращаются в самых настоящих антагонистов. «Нерегулярные части» получили в основном плохие отзывы за то, что сериал просто распыляется на множество элементов, не концентрируя свое внимание ни на одном — перезапуск мог бы это исправить, сфокусировавшись в первую очередь на психологическом портрете своих главных героев.
«Мессия» (2020)
Детективный триллер стал отличным вариантом для тех, кому интересны шоу об исследовании вопросов веры, медиа-манипуляций, геополитических стычек или всего вместе — по сюжету, агент ЦРУ решает провести собственное расследование и вывести на чистую воду загадочного мужчину, объявившего себя мессией и собирающего последователей при помощи соцсетей. Закрытие сериала после первого сезона связывали в первую очередь с его противоречивой тематикой, которая, по иронии судьбы, в наше время очень актуальна — потенциальному перезапуску стоило бы принять это во внимание и изменить подход к повествованию.
«Марко Поло» (2014 — 2016)
Историческая драма строила свой сюжет вокруг приключений знаменитого венецианского исследователя Марко Поло и, кроме того, открывала великого путешественника с другой стороны, повествуя о его отношениях с монгольским ханом после того, как Поло стал жить при дворе правителя. Сериал закрыли после двух сезонов, а такое решение Нетфликс связывал с большими затратами на производство и слишком низкими для таких трат рейтингами. Тем не менее, сама тематика могла бы привлечь большую аудиторию, а перезапуск — предложить новое видение истории и урегулировать вопросы бюджета.
Хотя почти эти шоу закрыли после первого сезона, им еще относительно повезло по сравнению с теми, которые закрыли до логического завершения сюжета — о таких сериалах мы уже рассказывали тут.