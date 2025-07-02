Они заслуживают второй шанс: отмененные сериалы от Нетфликса, которым точно нужен перезапуск

В то время как сюжет для некогда успешных шоу продолжают высасывать из пальца, эти сериалы действительно имели огромный потенциал для как минимум нескольких сезонов.

Во многих случаях на современном телевидении все происходит довольно логично — если шоу находит успех у зрителя, с вероятностью в почти 100% оно получит как минимум еще один сезон (при условии, что изначально оно не планировалось как мини-сериал).

Однако справедливость тоже торжествует далеко не всегда — так, например, некоторые сериалы, сюжет которых уже давно зашел в тупик, продолжают снимать сезон за сезоном, а новые и действительно интересные истории рубят на корню. В этой подборке рассказываем о некоторых созданных Нетфликсом шоу, которые закрыли слишком рано — и которым теперь точно нужен перезапуск.

«Лига Октября» (2020)

Снятый по мотивам одноименного комикса, сериал получил в основном негативные отзывы, которые указывали на неспособность создателей сочетать жанры готического хоррора, боевика и подростковой драмы. Очевидно, Нетфликс поддался давлению и закрыл шоу после первого сезона — но тем, кто смотрел «Лигу Октября» или читал комикс, и так понятно, что проблема была совсем не в оригинальной истории. Перезапуск мог бы стать экранизацией, которая четко следует сюжету без отклонений в сторону или фокуса на чем-то совсем постороннем — тогда шоу могло бы продолжаться как минимум пару сезонов.

«Камеры моего сердца» (2019)

Сюжет сериала потенциально мог заинтересовать большую аудиторию — в «Камерах моего сердца» действие разворачивается вокруг девушки, которая пытается выяснить, что произошло с предыдущей владелицей пересаженного ей сердца. Постепенно триллер превращался в психологический хоррор, а потому задавал хороший тон потенциальному второму сезону, но отзывы «Камеры моего сердца» получили смешанные — а потому Нетфликс и закрыл сериал. Перезапуск нашел бы больший успех, если бы больше сконцентрировался на исследовании главной героини самой себя, а также деталях ее собственного расследования.

Детективный сериал в свое время предложил зрителю необычный взгляд на историю о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне — в этом случае действие разворачивается в Лондоне XIX века вокруг уличных подростков, которых Холмс и Уотсон нанимают в качестве помощников в их расследованиях. Однако все оказывается совсем не так, как в оригинальных рассказах, а великий сыщик и его лучший друг превращаются в самых настоящих антагонистов. «Нерегулярные части» получили в основном плохие отзывы за то, что сериал просто распыляется на множество элементов, не концентрируя свое внимание ни на одном — перезапуск мог бы это исправить, сфокусировавшись в первую очередь на психологическом портрете своих главных героев.

Детективный триллер стал отличным вариантом для тех, кому интересны шоу об исследовании вопросов веры, медиа-манипуляций, геополитических стычек или всего вместе — по сюжету, агент ЦРУ решает провести собственное расследование и вывести на чистую воду загадочного мужчину, объявившего себя мессией и собирающего последователей при помощи соцсетей. Закрытие сериала после первого сезона связывали в первую очередь с его противоречивой тематикой, которая, по иронии судьбы, в наше время очень актуальна — потенциальному перезапуску стоило бы принять это во внимание и изменить подход к повествованию.

Историческая драма строила свой сюжет вокруг приключений знаменитого венецианского исследователя Марко Поло и, кроме того, открывала великого путешественника с другой стороны, повествуя о его отношениях с монгольским ханом после того, как Поло стал жить при дворе правителя. Сериал закрыли после двух сезонов, а такое решение Нетфликс связывал с большими затратами на производство и слишком низкими для таких трат рейтингами. Тем не менее, сама тематика могла бы привлечь большую аудиторию, а перезапуск — предложить новое видение истории и урегулировать вопросы бюджета.

Хотя почти эти шоу закрыли после первого сезона, им еще относительно повезло по сравнению с теми, которые закрыли до логического завершения сюжета — о таких сериалах мы уже рассказывали тут.