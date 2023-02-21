Они вместе уже 65 лет: посмотрите, какими красивыми были в юности Александр Ширвиндт и его жена

Ширвиндт познакомился с супругой на дачном отдыхе в Подмосковье. Ни к чему не обязывающий «каникулярный» роман перерос в долгий и удивительно крепкий брак. В чем его секрет?

Когда артист появился у дома Натальи с букетом сирени и позвал в ЗАГС, вряд ли влюбленные задумывались, что проживут вместе более шести десятилетий. Главным рецептом своего счастья они считают то, что оба являются личностями со своими сферами интересов и целями в карьере. Ширвиндт — актер, а жена Наталья — архитектор, которая спроектировала множество зданий в Омске.

Судя по появившейся в Сети фотографии, другим важным элементом их прочного союза является творчество. Архивный кадр, запечатлевший молодых людей за игрой в семейном театре, демонстрирует Наталью Белоусову, переодетую в мужской костюм, и Александра Ширвиндта, переодетого в женский. Можно предположить, что кошка на коленях у актера и собака рядом с Натальей, на тот момент находящейся в статусе девушки артиста, тоже заняты в постановке. Поклонники высоко оценили стиль пары, усмотрев в нем даже некую величавость. «Таких сейчас не делают!» — прокомментировали фото в Интернете.