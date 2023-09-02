Они среди нас: вот какие знаки Зодиака рождены с даром телепатии

Чужие мысли и чувства для них не секрет.

Сверхъестественными способностями наделены не только супергерои из фильмов и комиксов, но и обычные люди. Разумеется, никто из простых смертных не в состоянии превратиться в Человека-паука или поразить противника одной лишь силой мысли. Зато, по мнению астрологов, некоторые люди способны читать окружающих, как открытую книгу. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет настоящие телепаты.

Рак

Интуиция Рака способна творить настоящие чудеса. Представители летнего водного знака обладают уникальным даром. Они “считывают” мысли и чувства окружающих. Им необязательно даже разговаривать с человеком, чтобы понять, что с ним происходит. Чутье безошибочно подсказывает Раку, что на уме у собеседника и чего от него ожидать.

Лгунам с представителями знака лучше не общаться.

Рак сразу же поймет, что ему вешают лапшу на уши. Возможно, он тактично промолчит, но в глубине души станет презирать врунишку и больше никогда не станет ему доверять. В худшем случае - поймает его на лжи и опозорит при всех. Так что не стоит недооценивать Рака и его шестое чувство.

Скорпион

В гороскопе Скорпион по праву считается мистическим знаком. Это действительно так, способности, которыми наделен водный знак, выходят за рамки привычного. Скорпион мог бы с легкостью сделать карьеру экстрасенса, но он предпочитает скрывать от окружающих свои таланты и пользоваться ими тайком, исключительно в своих личных целях.

Интуиция Скорпиона позволяет ему “читать” мысли и намерения окружающих по их голосу, движениям, мимике и т.д.

Обмануть уроженцев знака невозможно - они сразу же чувствуют подвох. С теми, кто попытался обвести Скорпиона вокруг пальца, он церемониться не станет. Этот осенний знак невероятно мстительный, лучше его не злить.

Рыбы

Чуткие Рыбы также наделены даром чтения мыслей. Они тонко чувствуют малейшие вибрации в окружающем мире, от них не ускользает ни одна перемена в настроении собеседника. По одному лишь взгляду представители знака могут понять, что происходит в душе у человека. Они с радостью помогут ему, ненавязчиво, мягко.

Правда, у этой суперспособности Рыб есть и побочный эффект.

Представители знака, столкнувшись с сильным негативом, быстро устают и лишаются драгоценной энергии. Им потребуется некоторое время, чтобы восстановить силы и снова начать полноценно общаться с людьми.