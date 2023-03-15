Они среди нас: этот знак Зодиака самый распространенный во всем мире

Больше всего людей на планете рождается под этим созвездием.

В ноябре прошлого года численность населения Земли впервые за всю историю достигла 8 миллиардов человек. Учитывая то, что 1 миллиард жителей на планете насчитывался всего лишь немногим больше двухсот лет назад, в 1804 году, легко себе представить, какой стремительный рост произошел за этот период. Астрологи задались вопросом - а под каким знаком зодиака рождается больше всего людей? Как оказалось, лидерами стали представители земной стихии.

Дева

Согласно подсчетам астрологов, больше всего людей рождается под знаком Девы. Время от времени они соперничают за пальму первенства с другим осенним знаком, Скорпионом, но в последние годы лидируют все чаще. Правда, отрыв между ними совсем небольшой, в доли процента, но все же он позволяет земному знаку вырваться на первое место.

Почему Девы стали самым распространенным знаком?

По мнению экспертов, все дело в уровне гормонов у мужчин и женщин в разные времена года. Весной и осенью число гормонов в организме снижается, а вместе с ними и тяга к продолжению рода. А вот зимой, когда организм насыщен всеми необходимыми витаминами, можно и о продолжении рода подумать.

Девы обладают целым набором характерных черт, которые кому-то кажутся неоспоримыми достоинствами, кому-то - такими же яркими недостатками. Уроженцы земного знака могут похвастаться рациональным взглядом на мир, удивительной организованностью, практичностью и умением “раскладывать все по полочкам”. Окружающих это либо раздражает, либо приводит в восторг, но совершенно точно никто не остается равнодушным.

Представители этого знака не очень охотно верят людям на слово, предпочитают проверять на собственном опыте.

Да, даже если на скамейке прилеплено объявление “осторожно, окрашено”, Дева будет не Дева, если не дотронется хотя бы пальцем и не убедится в правдивости написанного или сказанного.

С другой стороны, это качество помогает знаку оставаться бдительным и не попадаться в сети аферистов и мошенников.

Окружающие могут сколь угодно ворчать на педантичность Девы, ее придирчивость и перфекционизм, однако нельзя отрицать, что эти качества прекрасно помогают знаку в работе, позволяют не транжирить деньги, а с легкостью накапливать крупные суммы и решать многие другие вопросы. Дева - очень разумный и рациональный знак, который ценит комфорт, искренность, независимость в отношениях.