Они сестры? Посмотрите, как выглядит мама Ани Лорак, которая отдала ее в интернат

Карьера поп-дивы Каролины Куек, обладательницы второго места на «Евровидении-2008», началась в детском доме. Именно там девочка жила, пока разведенная мама пыталась заработать на жизнь на радио. Эффектный псевдоним, придуманный для участия в песенном конкурсе, стал для маленькой девочки трамплином к славе — как в родной Украине, так и в России.

Несмотря на тяжелое детство, певица простила мать Жанну Линькову за спорный поступок. В день матери артистка поделилась с подписчиками совместной фотографией, на которой очевидно внешнее сходство двух женщин. Певица сопроводила кадр благодарностями и отметила, что материнство — большой труд.

Подписчики похвалили мать и дочь за презентабельный внешний вид и отметили, что родство женщин просматривается буквально на лице. Другие комментаторы раскритиковали Ани Лорак за попытку омолодиться при помощи пластических операций. Но самые горячие баталии развернулись вокруг неоднозначного решения Линьковой, сравнив ее поступок с поведением кукушки: «Каролина очень тосковала по дому. Ее единственную мама отдала, а после родила еще. Не оправдывайте ее. В войну чужих кормили, а тут своя в тягость».