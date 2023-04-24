Они ровесницы? Народ ошарашен внешностью мамы Алсу

Подписчики ошарашены внешним видом мамы Алсу. Она появилась в личном блоге певицы на совместном фото. Публикация была сделана по случаю дня рождения родительницы. Артистка поблагодарила маму за бессонные ночи, терпение, мудрость и доброту и призналась в безграничной любви Разие Исхаковне.

«Алсу на маму похожа. Так сказать, гены хорошие», «Очень красивые татарочки», «Теперь понятно, в кого наша Алсу такая красавица», — подписчиков восхитило сходство мамы и звездной дочери. Кто-то даже интересовался, а точно ли они не ровесницы.

Выгнутые дугой брови вносят в облик родительницы аристократизм. Красивое, пышущее здоровьем и жизнью лицо с крупными чертами делает из нее скорее жизнерадостную девушку, но не даму почтенного возраста. Не тронутая признаками старения шея служит доказательством предположения поклонников Алсу о выдающихся генах.