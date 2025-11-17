Меню
«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами

17 ноября 2025 21:24
Все идет к тому, что на фильм придется идти дважды. И это в лучшем случае.

На сеанс «Аватара: Пламя и пепел» придется брать попкорн с запасом – полуторный или даже двойной. И вовсе не потому, что фильм будет скучным – просто сидеть в кресле придется долго. Очень долго.

Джеймс Кэмерон снова зовет нас в Пандору так, будто и у него, и у зрителей бесконечный запас свободного времени. Впрочем, мы только рады!

Еще до премьеры лента уже ухитрилась установить рекорд: она стала самой длинной в серии. Сообщается, что хронометраж тянется до 3 часов и 15 минут – на три минуты больше, чем у «Пути воды». Разрыв минимальный, но факт остается фактом: «Пламя и пепел» возглавило «секундомер» франшизы. И главное, что это далеко не предел амбиций Кэмерона.

Пару лет назад в сети гулял слух о девятичасовой версии триквела, но режиссер остудил ожидания. Он объяснял, что «никакой девятичасовой черновой сборки нет» – этот объем относится к материалу сразу для третьего, четвертого и пятого фильмов.

Технически, кадры есть, но превращать их в уникальный киношный марафон никто не собирался. Пока что.

При этом Кэмерон не изменяет подходу. Еще в 2022-м его спросили, как лучше планировать поход в туалет во время «Пути воды». Ответ был коротким:

«В любое время. Они увидят пропущенную сцену, когда придут снова».

И это сработало: вторую часть пересматривали так старательно, что она собрала более 2,3 миллиарда и ворвалась в тройку самых кассовых фильмов в истории – и да, «Аватару 3» западная пресса пророчит ту же судьбу.

Напомним, премьера в России назначена на 25 декабря 2025 года – что ж, до встречи в Пандоре. Не забудьте теплый плед, термос с кофе и бутерброды.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
