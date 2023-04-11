Они одинаковые? Не поверите, как выглядит младшая сестра звезды русских сериалов (фото)

Наталия Антонова — настоящая звезда отечественного кинематографа. В своей семье она такая не одна. Артистка стала примером для младшей сестры Светланы. Насмотревшись на успешную родственницу, та поспешила стать студенткой ВТУ им. Б.В. Щукина.

Сегодня обе актрисы комфортно чувствуют себя не только на больших экранах — покорилась им и театральная сцена. У обеих есть свои преданные поклонники, которые отмечают, что Наталия и Светлана похожи как две капли воды.

Особенно активно об этом заговорили после того, как Наталия опубликовала в своем микроблоге в социальных сетях фото, на котором запечатлена вместе с сестрой. Подписчики знаменитости поспешили осыпать родственниц комплиментами, обратив внимание на то, что их не так просто различить между собой.