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Они одинаковые? Не поверите, как выглядит младшая сестра звезды русских сериалов (фото)

11 апреля 2023 14:45
Они одинаковые? Не поверите, как выглядит младшая сестра звезды русских сериалов (фото)

Такое сходство никого не оставит равнодушным.

Наталия Антонова — настоящая звезда отечественного кинематографа. В своей семье она такая не одна. Артистка стала примером для младшей сестры Светланы. Насмотревшись на успешную родственницу, та поспешила стать студенткой ВТУ им. Б.В. Щукина.

Сегодня обе актрисы комфортно чувствуют себя не только на больших экранах — покорилась им и театральная сцена. У обеих есть свои преданные поклонники, которые отмечают, что Наталия и Светлана похожи как две капли воды.

Особенно активно об этом заговорили после того, как Наталия опубликовала в своем микроблоге в социальных сетях фото, на котором запечатлена вместе с сестрой. Подписчики знаменитости поспешили осыпать родственниц комплиментами, обратив внимание на то, что их не так просто различить между собой.

Они одинаковые? Не поверите, как выглядит младшая сестра звезды русских сериалов (фото)

«Похожи как две снежинки», «Какие обе красивые», «Очаровательные сестрички», — пишут фолловеры Антоновой.

Фото: Кадр из сериала «Сводные сёстры», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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