Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Они одинаковые: киножены братьев Ворониных показали взрослых дочерей

Они одинаковые: киножены братьев Ворониных показали взрослых дочерей

19 мая 2023 17:15
Они одинаковые: киножены братьев Ворониных показали взрослых дочерей

Девочки хорошо знакомы.

Комедийный сериал о жизни семейства Ворониных насчитывает целых 24 сезона. Зрители успели проникнуться историей каждого героя и с нетерпением ждали новых поворотов сюжета. Неудивительно, что за это время и актеры, исполнившие ведущие роли, сильно сплотились.

К примеру, Екатерина Волкова и Юлия Куварзина продолжают общаться даже после закрытия популярного проекта. Более того, киножены братьев Ворониных стали дружить семьями. Дочери артисток хорошо знакомы, и недавно в Сети появилось их совместное фото.

Обеих девочек зовут Лизами, и внешне они очень похожи. У юных красавиц светлые волосы, большие добрые глаза и выразительные улыбки. В будущем они точно смогут пойти по стопам матерей и продолжить актерскую династию.

Они одинаковые: киножены братьев Ворониных показали взрослых дочерей

«Какие они хорошенькие, милые», «Классные девчонки!», «Невероятные красотки», — восхитились поклонники знаменитых артисток.

Фото: Кадры из сериала «Воронины», соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video