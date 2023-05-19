Они одинаковые: киножены братьев Ворониных показали взрослых дочерей

Комедийный сериал о жизни семейства Ворониных насчитывает целых 24 сезона. Зрители успели проникнуться историей каждого героя и с нетерпением ждали новых поворотов сюжета. Неудивительно, что за это время и актеры, исполнившие ведущие роли, сильно сплотились.

К примеру, Екатерина Волкова и Юлия Куварзина продолжают общаться даже после закрытия популярного проекта. Более того, киножены братьев Ворониных стали дружить семьями. Дочери артисток хорошо знакомы, и недавно в Сети появилось их совместное фото.

Обеих девочек зовут Лизами, и внешне они очень похожи. У юных красавиц светлые волосы, большие добрые глаза и выразительные улыбки. В будущем они точно смогут пойти по стопам матерей и продолжить актерскую династию.