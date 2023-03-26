Они никому не нужны: где сейчас дети «скопинского маньяка»

Вся страна узнала историю Виктора Мохова и его жертв, Лены Самохиной и Кати Мартыновой, в 2004 году. Публика с ужасом узнавала все новые и новые подробности дела «скопинского маньяка», а особенно людей шокировало то, что одна из пленниц родила от него двух мальчиков.

Так, первого ребенка Лена родила осенью 2001 года, а второго — летом 2003-го. Этих детей Мохов не стал оставлять себе и отнес в подъезды местных домов, попытавшись подбросить.

Как только Мохова арестовали, журналисты попытались узнать судьбу мальчиков. Как оказалось, второго сына, которого маньяк назвал Олегом, нашла неравнодушная женщина в подъезде. Она сразу же позвонила в полицию, и мальчика увезли сначала в роддом, а потом в Рязань. И, как считают местные, его усыновили иностранцы, а он теперь живет за границей. О судьбе первого ребенка практически ничего не известно: по слухам, его назвали Анатолием, живет он в Скопино.

При этом ни Самохина, ни Мартынова не хотят ничего знать о двух мальчиках. Как отмечает Катя, они не планирует с ними встречаться, ведь ей не о чем с ними разговаривать. Она согласилась бы увидеться только в том случае, если бы они сами инициировали эту встречу. А Лена и вовсе не считает их своими детьми и не собирается с ними знакомиться.