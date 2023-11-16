«Они мои ангелы хранители»: Навка откровенно высказалась о своих покровителях

Татьяна Навка завершила спортивную карьеру после триумфа на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Фигуристка завоевала главные награды в своей дисциплине и вскоре решила сменить вид деятельности. Эффектная блондинка сосредоточилась на ледовых шоу и теперь радует россиян яркими и красочными постановками.

В представлениях Навки катаются лучшие спортсмены страны. Алина Загитова, Петр Чернышев, Виктория Синицина, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и другие. Фишка шоу в том, что озвучивают героев звезды эстрады. Зрители слышат голоса Александра Панайотова, Анастасии Стоцкой и прочих, не менее талантливых певцов.

Особенно тепло Татьяна Навка отзывается об Ани Лорак и Филиппе Киркорове, исполняющих главные роли в постановке «Спящая красавица». «Он мои ангелы-хранители», — говорит об артистах спортсменка. Оказывается, троица дружит не первый год.