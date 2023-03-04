Они как будто ровесницы: поразитесь, увидев маму-танцовщицу Гагариной (фото)

Полина Гагарина родилась в семье танцовщицы Екатерины Мучкаевой и врача Сергея Гагарина. С детства мама будущей звезды всячески поддерживала ее творческие порывы и до сих пор входит в число главных людей в жизни знаменитости.

О своей матери Гагарина рассказывает в социальных сетях. Артистка радует поклонников редкими семейными фотографиями, а иногда делится и архивными кадрами, на которых запечатлена еще совсем девочкой.

Как отмечают фанаты, сейчас Екатерина выглядит значительно моложе своих лет. Мама певицы отличается красотой и стройностью, а на старых фотографиях похожа на свою дочь. По мнению поклонников, свою эффектную внешность Гагарина унаследовала как раз от матери, как и худобу с пластичностью.