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Они как будто ровесницы: поразитесь, увидев маму-танцовщицу Гагариной (фото)

4 марта 2023 14:45
Они как будто ровесницы: поразитесь, увидев маму-танцовщицу Гагариной (фото)

Фанаты артистки осыпают ее комплиментами.

Полина Гагарина родилась в семье танцовщицы Екатерины Мучкаевой и врача Сергея Гагарина. С детства мама будущей звезды всячески поддерживала ее творческие порывы и до сих пор входит в число главных людей в жизни знаменитости.

О своей матери Гагарина рассказывает в социальных сетях. Артистка радует поклонников редкими семейными фотографиями, а иногда делится и архивными кадрами, на которых запечатлена еще совсем девочкой.

Они как будто ровесницы: поразитесь, увидев маму-танцовщицу Гагариной (фото)

Как отмечают фанаты, сейчас Екатерина выглядит значительно моложе своих лет. Мама певицы отличается красотой и стройностью, а на старых фотографиях похожа на свою дочь. По мнению поклонников, свою эффектную внешность Гагарина унаследовала как раз от матери, как и худобу с пластичностью.

«Очень красивая мама», «Ну они как ровесницы», «Настоящая модель, красавица», — пишут впечатленные поклонники.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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