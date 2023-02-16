Они как будто не родственники: как на самом деле выглядит мать Бородиной

Ксения Бородина активно занимается не только своей телевизионной карьерой, но и развитием социальных сетей. На аккаунт ведущей подписано уже больше 20 миллионов человек, а в своих публикациях она нередко делится и снимками из личного архива, в которых можно увидеть ее мать Инну.

Знаменитость не скрывает: она много времени проводит в компании своих дочерей и матери, даже в отпуск они любят отправляться все вместе. Семью же Бородина считает своим главным богатством и достоянием.

При этом неизвестно, чем именно занимается Инна Бородина. В публикациях звезда экрана старается не акцентировать на этом внимание и практически не показывает квартиры своих матери и бабушки и не рассказывает подробности из их жизни.

Подписчики телеведущей никогда не проходят мимо публикаций с Бородиной-старшей. В комментариях они нередко отмечают, как не похожа знаменитая дочь на свою мать, а некоторые даже пытаются уличить Инну в многочисленных пластических операциях.