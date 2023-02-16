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Они как будто не родственники: как на самом деле выглядит мать Бородиной

16 февраля 2023 20:15
Они как будто не родственники: как на самом деле выглядит мать Бородиной

Поклонники с удивлением реагируют на ее снимки.

 

Ксения Бородина активно занимается не только своей телевизионной карьерой, но и развитием социальных сетей. На аккаунт ведущей подписано уже больше 20 миллионов человек, а в своих публикациях она нередко делится и снимками из личного архива, в которых можно увидеть ее мать Инну.

Знаменитость не скрывает: она много времени проводит в компании своих дочерей и матери, даже в отпуск они любят отправляться все вместе. Семью же Бородина считает своим главным богатством и достоянием.

При этом неизвестно, чем именно занимается Инна Бородина. В публикациях звезда экрана старается не акцентировать на этом внимание и практически не показывает квартиры своих матери и бабушки и не рассказывает подробности из их жизни.

Подписчики телеведущей никогда не проходят мимо публикаций с Бородиной-старшей. В комментариях они нередко отмечают, как не похожа знаменитая дочь на свою мать, а некоторые даже пытаются уличить Инну в многочисленных пластических операциях.

Они как будто не родственники: как на самом деле выглядит мать Бородиной

«Мама чересчур молодо выглядит», «Как подружки», «Никогда бы не поверил, что это ваша мама, вы ведь совсем не похожи», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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