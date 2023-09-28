Они избранные: у этих знаков зодиака исполнится заветное желание в полнолуние 29 сентября

Совсем скоро можно будет полюбоваться на первое полнолуние наступившей осени. В этот период Луна окрасится в багровый цвет, который многим кажется «кровавым». Пугаться этого явления не стоит. Напротив, некоторые могут даже порадоваться: у нескольких знаков зодиака, наконец, исполнится заветное желание.

Овен

Удача на вашей стороне. Чтобы помочь вашему желанию как можно скорее исполниться, четко следуйте намеченному плану. Ваша целеустремленность — залог того, что все получится.

Телец

Вы можете рассчитывать на большой успех во всем, что касается денежной сферы. Если вам нужна премия или прибавка к зарплате, не бойтесь попросить об этом вашего руководителя. С огромной долей вероятности ответ будет положительным.

Лев

Вас ждет продвижение по карьерной лестнице. Постарайтесь проявлять как можно больше инициативы на рабочем месте. Вспомните о своих давних планах: сейчас удачное время, чтобы их реализовать. К тому же у вас появится шанс превратить любимое дело в источник дохода.

Весы

В вашей личной жизни наступят перемены к лучшему. Одиночки могут встретить вторую половину, а те, кто уже состоит в отношениях, разрешат старый конфликт. Вы будете максимально привлекательны для противоположного пола. Но не стоит пускаться во все тяжкие и устраивать интрижки на рабочем месте.

Водолей

Заводите как можно больше новых знакомств. Старые связи также могут вам пригодиться. Прямо говорите о своих желаниях — и будете услышаны. Вам преподнесут щедрый подарок или окажут существенную помощь в достижении ваших целей.