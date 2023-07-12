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«Они этого не переживут»: Никулин знал, как правильно мстить подлым людям

12 июля 2023 16:30
«Они этого не переживут»: Никулин знал, как правильно мстить подлым людям

Хитрый способ актера восхищает.

Будучи знаменитым артистом, Юрий Никулин имел огромное количество завистников. Но даже самые злостные недоброжелатели были не в силах навредить популярному актеру, у которого был один маленький секрет.

Звезда экрана славился не только своим жизнелюбием, но и добрым нравом. Казалось бы, мягкий характер делает человека более уязвимым перед чужой подлостью. Однако пример Никулина доказывает обратное.

Артист не раз сталкивался с предательством, но никогда не отплачивал своим обидчикам той же монетой. Бездействовал он не просто так, а с умыслом. Никулин считал, что даже самая жестокая месть не будет иметь эффекта, если встретит в ответ полное безразличие.

«Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми, и они этого не переживут»,

— сказал однажды артист. И эта житейская мудрость вряд ли когда-то утратит свою актуальность.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика » (1965)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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