Они это скрывают: сверхспособности Козерога, Тельца и Девы, о которых никто не знает

Мы восхищаемся персонажами фантастических фильмов, мультиков, комиксов, которые обладают безграничными возможностями и сверхспособностями. После просмотра или прочтения таких историй возникает желание последовать примеру супергероев и открыть в себе какой-нибудь особенный талант. По словам астрологов, скрытой силой обладают все знаки зодиака. Эксперты рассказали, какими уникальными чертами могут похвастаться представители земной стихии, которые, как правило, слишком скромны, чтобы заявлять миру о себе во всеуслышание.

Телец

Представители весеннего знака познали дзен - и это не шутка, а самая настоящая правда. Сверхспособность Тельца заключается в его умении противостоять стрессу - далеко не каждый может похвалиться таким!

При этом не стоит думать, будто уроженцы этого знака не испытывают негативных эмоций, не переживают и не страдают.

Конечно, как и всем людям, им свойственно все это, но они умеют справляться с проблемами.

Стойкость, с которой Телец выносит все испытания, не может не восхищать окружающих. Кроме того, уроженец знака готов терпеливо выслушать тех, кто не может справиться со стрессом самостоятельно, и поддержать их.

Дева

За сутки Дева способна переделать столько разнообразных дел, сколько остальным не под силу выполнить даже за месяц. Это ли не суперсила? Многозадачность - вот что, по мнению астрологов, выделяет знак на общем фоне.

Деве не нужно даже каким-то образом организовывать себя с помощью напоминалок и планеров - она наперечет знает все дела, которые ей необходимо выполнить. И ничего не упустит из своего огромного списка.

Скорость, с которой уроженцы осеннего земного знака расправляются с многочисленными задачами, не может не восхищать. Это качество пригождается Деве не только в работе, но и в жизни.

Козерог

Козероги способны добиться абсолютно любой цели, которую себе поставят. Целеустремленность зимнего земного знака не знает границ - кажется если он захочет полететь в космос, то непременно достигнет этого.

Представители этого знака наделены превосходными интеллектуальными способностями, которые помогает им быстро разобраться в ситуации, наметить план действий и успешно его реализовать.

При необходимости Козерог способен прибегать даже к особым методам воздействия, например, манипуляциям. Он действует настолько тонко, что заподозрить его нет никакой возможности.