Они близнецы? Где живет и чем занимается младшая сестра Юлии Барановской (фото)

Юлия Барановская редко напоминает поклонникам о том, что у нее есть две младших сестры — Ксения и Александра. В отличие от известной родственницы, они не стали покорять Москву и ведут непубличный образ жизни.

Несмотря на плотный рабочий график, телеведущая находит время для общения с сестрами. Судя по всему, она особенно близка с Ксенией. Интернет-пользователи в шутку называют их близнецами из-за сильного внешнего сходства.

Ксении Барановской 36 лет. Ранее она жила в Санкт-Петербурге и занимала руководящую должность, но в один момент полностью изменила свою жизнь. Сестра знаменитости отправилась на Бали, где впоследствии и осталась. Она освоила профессию тренера-наставника, поскольку осознала, что ее призвание — помогать другим.

Впрочем, делать это безвозмездно Ксения не готова. Барановская проводит онлайн-консультации, чем и зарабатывает себе на жизнь.