Они — оскорбление для литературного оригинала: топ-5 худших киноадаптаций, о которых все быстро забыли

Мировая литература всегда была и остается одним из главных источников вдохновения для современных кинодеятелей, а многие киноадаптации впоследствии стали культовой классикой и вошли в списки величайших фильмов всех времен.

Воплотить на экране сюжет из книги, однако, совсем не так просто, как кажется — в то время как одни адаптации получают всевозможную похвалу, многие другие подобные картины становятся предметом насмешек со стороны зрителей, которые вскоре после этого и вовсе забывают о существовании провалившейся экранизации. В этой подборке рассказываем о некоторых из худших киноадаптаций, за которые их создателям уж точно должно быть стыдно.

Основанный на одноименной манге Цугуми Обы и Такэси Обаты, фильм рассказывает о школьнике, решающего начать собственное расследование и узнать тайну, которую скрывает загадочная тетрадь смерти. Сама манга акцентирует свое внимание на сразу нескольких важных темах, оставляя «страшилки» на втором плане — адаптация же делает в точности до наоборот, только, по словам многих зрителей, выглядят это дешево и неправдоподобно. Картину также критиковали за сумбурный сценарий и странных, мотивированных непонятными причинами персонажей.

Хотя фильм создавался во времена полного процветания Marvel, а фильмы студии один за другим собирали миллиарды в кинопрокате, «Фантастическая четверка» в итоге стала одним из худших проектов компании. Фанатам оригинального комикса о команде супергероев известно, что их отличает невероятная сплоченность и и жажда приключений, которые не перестают удивлять читателя — в фильме же нет ни того, ни другого, а многим фанатам и вовсе было сложно продержаться до конца и не заснуть.

К моменту своего выхода на экраны российский мультфильм, основанный на всемирно известной книге «Приключения Пиноккио», стал вирусной интернет-шуткой благодаря английской озвучке, благодаря которой манерность главного героя стала чуть ли не лучшим моментом всей картины. Однако главная проблема скрывалась даже не в этом — «Пиноккио. Правдивая история» совсем не похож на действительно правдивую историю, убирая из сюжета почти все основные элементы книги и при этом добавляя новых персонажей, что еще больше запутывает как взрослых, так и детей.

Рассказы Артура Конан Дойла о гениальном сыщике к этому моменту могут похвастаться десятками самых разных адаптаций в кино и на телевидении, но далеко не все из них были удачными — «Холмс & Ватсон» тому подтверждение. Комедийный фильм Итана Коэна изначально планировался как пародия на мировую классику, но проблема даже не в этом — сама картина со временем просто приобрела статус очень плохой комедии, а потому ассоциировать ее с одним из величайших произведений мировой литературы кажется чем-то просто-напросто неприличным.

Снятый по мотивам манги «Жемчуг дракона», фильм частенько относят к худшим кинолентам, выпущенным в последние пару десятков лет, и неспроста — желание создателей адаптировать сюжет для американской аудитории полностью переписало всю оригинальную историю. По слухам, после громкого провала картины создатель манги Акира Торияма решил вернуться к работе, хотя к тому моменту уже вышел на пенсию, — все ради того, чтобы его произведение пошло дальше и не ассоциировалось с неудачной адаптацией.

Пока кому-то так и не удается добиться успеха с киноадаптациями, другие снимают отличные фильмы по книгам, которые долгое время считались «неэкранизируемыми» — о таких проектах мы уже рассказывали тут.