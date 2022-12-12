Онемел даже Боярский: как спустя полвека выглядят Маша и Витя из «Новогодних приключений»

Наталья Симонова и Юрий Нахратов прославились на весь СССР, когда стали главными героями сказки «Новогодние приключения Маши и Вити». Поклонники и взрослые артисты были уверены, что талантливых детей ждет успешное будущее и десятки ярких проектов. Однако их жизни сложились совершенно иначе.

Как оказалось, и Наталья, и Юрий решили не связывать свое будущее с кинематографом. Экранный Витя после школы поступил на технический факультет, так как с детства интересовался наукой. Маша же сначала пыталась учиться на актерском, но сразу поняла, что эта профессия ей не интересна, поэтому перевелась на философский факультет.

После участия в киносказке артисты пропали из поля зрения публики и своих коллег. Вернулись они только несколько лет назад ради участия в выпуске ностальгического шоу «Сегодня вечером». Их появление стало настоящим шоком для всех присутствующих, ведь прошедшие годы заметно сказались на внешности знаменитостей. Во взрослых и состоявшихся Наталье и Юрии уже не узнать Машу и Витю, спасающих Снегурочку из плена Кощея, что особенно отметил Михаил Боярский, которому не удалось скрыть свое удивление.

Как признаются артисты, они не считают отсутствие актерской карьеры ошибочным решением. Они называют себя счастливыми людьми, а каждый год поздравляют семьи друг друга с праздником, а дома обязательно включают фильм Игоря Усова и Геннадия Казанского, который сделал их звездами.